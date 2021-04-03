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Arkadaşların ormandaki UTV gezisi ölümle bitti

03.04.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkiinde bulunan ormanlık alandaki toprak yolda meydana geldi.

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gezmek için gittikleri ormanlık alanda, UTV ile yoldan çıkarak 30 metre yüksekten şarampole yuvarlanan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi Cevizlik mevkiinde bulunan ormanlık alandaki toprak yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mert Kesgin (23) ve Ömer Faruk Kapıcıoğlu (23), ve arkadaşları UTV ve ATV’lerle gezmek için ormanlık alana gitti. Ormandan dönerken Mert Kesgin yönetimindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre sürüklenen UTV’de bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu hayatını kaybederken, Mert Keskin yaralandı.

Yaralı genç hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören diğer ATV ve UTV’deki arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, ormanlık alanda yürüyerek UTV’nin uçtuğu ormanlık alana ulaştı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ömer Faruk Kapıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mert Kesgin ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler gencin cenazesini 100 metre taşıyarak ormandan çıkarttı
Daha sonra olay yerine intikal eden polis ekipleri ise UTV’nin bulunduğu alana ulaşmakta güçlük çekti. Olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından, Ömer Faruk Kapıcıoğlu’nun cenazesi, ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak ormanlık alandan çıkarıldı. Daha sonra Kapıcıoğlu’nun cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Kocaeli Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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