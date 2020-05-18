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Arkadaşlarına götürdüğü kahve pahalıya patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 13:47 | Son Güncelleme

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp trafiğe çıkan sürücüye 3 bin 182 lira para cezası kesildi. Arkadaşlarına kahve aldığını ve onları götürdüğünü söyleyen genç, “Çıkmışken götüreyim kahveleri de, ayıp olmasın” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul ile 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin polisler trafikte denetimlerini sürdürüyor. Kadıköy Kozyatağı’nda polis ekiplerinin denetimi sırasında durdurulan bir aracın sürücüsüne Umumı Hıfzısıhha Kanunu’na göre 3 bin 182 lira para cezası kesildi.

Ceza kesilen sürücü Kazım Mert Yalçın(25) bilgisi olmadığını belirterek, “Ben pazartesi, salı günü sabah 08.00, öğle 16.00 arasında sokağa çıkılabilir diye biliyordum. Arkadaşlarıma kahve almıştım, onu götürüyordum. 3 bin 182 lira para cezası yedim. Çıkmışken götüreyim kahveleri de ayıp olmasın” diye konuştu.

(İHA)

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