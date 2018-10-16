Arkadaşlarına 'ölüm' fotoğraflarını paylaştırdı! Skandal gerçeği babası ortaya çıkardı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bedircan (23) kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 8 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Bedircan cezaevine girip bir süre yattıktan sonra açık cezaevine nakledildi. Bunu fırsat bilen Bedircan cezaevinden kaçtı. Hükümlü firar ettiği için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranmaya başlandı. Hükümlü polisin kendisini aradığını öğrenince teslim olmak yerine polisleri atlatmak için bir plan kurdu.

"ÖLDÜ" NUMARASI YAPTI



Hükümlü sosyal medya üzerinden kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırdı. Öldü süsü veren Ahmet Bedircan’ın fotoğrafının altına “Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun” şeklinde yorumlar yazıldı. Aynı zamanda Bedircan, olayın inandırıcı olması için yine sosyal medyadan taziye evinin adresini verdi ve cenazesinin de defnedildiğini bildirdi.