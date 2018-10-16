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Arkadaşlarına 'ölüm' fotoğraflarını paylaştırdı! Skandal gerçeği babası ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Adana'da işlediği suçlardan 8 yıl 7 ay hapis cezası aldıktan sonra cezaevinden kaçan bir firari hükümlüsü, polise yakalanmamak için kendisine "öldü" süsü verip fotoğraf çektirerek bunu da arkadaşlarına Facebook'tan paylaştırdı. Firari gencin oyunu, babasının taziye evine gelmesiyle ortaya çıktı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bedircan (23) kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 8 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Bedircan cezaevine girip bir süre yattıktan sonra açık cezaevine nakledildi. Bunu fırsat bilen Bedircan cezaevinden kaçtı. Hükümlü firar ettiği için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranmaya başlandı. Hükümlü polisin kendisini aradığını öğrenince teslim olmak yerine polisleri atlatmak için bir plan kurdu.

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"ÖLDÜ" NUMARASI YAPTI

Hükümlü sosyal medya üzerinden kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırdı. Öldü süsü veren Ahmet Bedircan’ın fotoğrafının altına “Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun” şeklinde yorumlar yazıldı. Aynı zamanda Bedircan, olayın inandırıcı olması için yine sosyal medyadan taziye evinin adresini verdi ve cenazesinin de defnedildiğini bildirdi.

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BABA, OĞLUNUN ÖLMEDİĞİNİ KOMŞULARDAN ÖĞRENDİ

Fotoğrafı gören baba Cesim Bedircan, oğlunun öldüğünü zannederek ilk uçakla Balıkesir’den Adana’ya geldi. Oğlunun evine gelen baba Cesim Bedrican, oğlunun ölmediğini komşularından öğrenince polise başvurdu.

Şakirpaşa Polis Merkezine giden Cesim Bedircan, “Oğlumun öldüğünü duyunca Adana’ya geldim. Mevlit okunacak adrese gittim. Adreste hiçbir şey olmadığını görünce olayın yalan olduğunu anladım. Oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum” diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamak için kendisine öldü süsü veren Ahmet Bedircan’ı yakalamak için harekete geçti.

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TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan araştırmada, firari hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ahmet Bedircan, ekipler tarafından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik çıkan Ahmet Bedircan, polislere aradıkları kişinin kendisi olmadığını söyledi. Gözaltına alınan firari hükümlünün kimliği alınan parmak iziyle kesinleştirildi. Kendisine 'öldü' süsü verdiren Bedircan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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İHA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
adana Seyhan

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
tipe bak tipe
çok zeki bir arkadaş,müthiş plan be uygulama.gerizekalı
valla Türk milleti olarak kafamız daha çok şeytani planlara çalışıyor sanırım
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