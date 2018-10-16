Arkadaşlarına 'ölüm' fotoğraflarını paylaştırdı! Skandal gerçeği babası ortaya çıkardı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bedircan (23) kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 8 yıl 7 ay hapis cezası aldı. Bedircan cezaevine girip bir süre yattıktan sonra açık cezaevine nakledildi. Bunu fırsat bilen Bedircan cezaevinden kaçtı. Hükümlü firar ettiği için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranmaya başlandı. Hükümlü polisin kendisini aradığını öğrenince teslim olmak yerine polisleri atlatmak için bir plan kurdu.
"ÖLDÜ" NUMARASI YAPTI
Hükümlü sosyal medya üzerinden kafası, kolu ve göğsünün sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırdı. Öldü süsü veren Ahmet Bedircan’ın fotoğrafının altına “Rabbim mekanını cennet eylesin. Allah ailesine sabır versin. Ruhun şad olsun” şeklinde yorumlar yazıldı. Aynı zamanda Bedircan, olayın inandırıcı olması için yine sosyal medyadan taziye evinin adresini verdi ve cenazesinin de defnedildiğini bildirdi.
BABA, OĞLUNUN ÖLMEDİĞİNİ KOMŞULARDAN ÖĞRENDİ
Fotoğrafı gören baba Cesim Bedircan, oğlunun öldüğünü zannederek ilk uçakla Balıkesir’den Adana’ya geldi. Oğlunun evine gelen baba Cesim Bedrican, oğlunun ölmediğini komşularından öğrenince polise başvurdu.
Şakirpaşa Polis Merkezine giden Cesim Bedircan, “Oğlumun öldüğünü duyunca Adana’ya geldim. Mevlit okunacak adrese gittim. Adreste hiçbir şey olmadığını görünce olayın yalan olduğunu anladım. Oğlumdan 6 gündür haber alamıyorum” diyerek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teslim olmamak için kendisine öldü süsü veren Ahmet Bedircan’ı yakalamak için harekete geçti.
TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yapılan araştırmada, firari hükümlünün Gülbahçesi Mahallesi’nde olduğu tespit edildi. Ahmet Bedircan, ekipler tarafından yakalandı. Üzerinde sahte kimlik çıkan Ahmet Bedircan, polislere aradıkları kişinin kendisi olmadığını söyledi. Gözaltına alınan firari hükümlünün kimliği alınan parmak iziyle kesinleştirildi. Kendisine 'öldü' süsü verdiren Bedircan, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İHA/DHA
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