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Arkadaşlarını döven ortaokul öğrencileri serbest! 'Dövdüm, üzgünüm'

08.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da 4 Aralık'ta meydana gelen olayda ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki İ.D.'yi döven 12 yaşındaki Ç.D., ve 5 arkadaşı, Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ç.D., "Ortak arkadaşımız olan H.'yi arayıp, 'Gel, biz burada eğleniyoruz, bizi kamerayla çek' dedik. Daha sonra İ.D. ile tartıştık. Kendisi sürekli arkamdan konuştuğu için tartışmamız kavgaya dönüştü. Dövdüm, üzgünüm'' ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarını döven ortaokul öğrencileri serbest! 'Dövdüm, üzgünüm'

Olay, 4 Aralık'ta, Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü. Ç.D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü. İ. D.'ye tokat atıp, sürükleyen Ç.D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.

Ç.D., İ.D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

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AİLESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İ.D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu. Pedagog ve avukat eşliğinde ifadesi alınan İ.D., "Hafta sonu olduğu için bir araya gelmiştik. Beni konuşmak için harabe evlerin bulunduğu yere getirdiler hatta bıçak bile çektiler. Beni darbeden Ç.D.'ye 'Sizin hakkınızda şikayetçi olacağım' dediğimde, 'Polis bizi daha önce de alıp bıraktı. Biz seni tekrar döveriz' dedi. Görüntülerde Ç.D. vuruyor ama videoyu kapattıktan sonra diğerleri de vurdu. Aralarında erkekler de vardı. Zaten videoyu çekip sosyal medyada paylaşan da erkekti" dedi.

'ÜZGÜNÜM, ÖZÜR DİLİYORUM'

Şikayet üzerine Çocuk Şubesi'ne çağrılan Ç.D., N.D. (14), R.M.A. (13), N.E. (13), B.G. (13) ve H.A. (14), işlemlerinin ardından Erzurum Adliyesi Çocuk Adalet Merkezi'ne götürüldü. Burada pedagog ve avukatlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

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Olay günü birlikte kahvaltı yaptıktan sonra sürekli gittikleri metruk binaya geçtiklerini söyleyen Ç.D., "Ortak arkadaşımız olan H.'yi arayıp, 'Gel, biz burada eğleniyoruz, bizi kamerayla çek' dedik. Daha sonra İ.D. ile tartıştık. Kendisi sürekli arkamdan konuştuğu için tartışmamız kavgaya dönüştü. Dövdüm, üzgünüm. Olaydan sonra da kendisini telefonla arayıp, özür diledim. Çekilen görüntüleri de İ.D.'i sevmeyen başka kız, sosyal medyada paylaşmış ama hemen kaldırdı. Tekrar özür diliyorum" diye konuştu. Ç.D. ve diğer çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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