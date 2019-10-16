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Arkadaşlarını döverek öldürmüşler (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, döverek öldürdükleri Kenan Tunç'un cesedini taşırken yakalanan Sercan C.

TUTUKLANDILAR
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, döverek öldürdükleri Kenan Tunç'un cesedini taşırken yakalanan Sercan C. ve Oktay B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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