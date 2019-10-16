Arkadaşlarını döverek öldürmüşler (2)

TUTUKLANDILAR\nKocaeli'nin Karam\u00fcrsel il\u00e7esinde, d\u00f6verek \u00f6ld\u00fcrd\u00fckleri Kenan Tun\u00e7'un cesedini ta\u015f\u0131rken yakalanan Sercan C. ve Oktay B., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutukland\u0131.PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in g\u00fczel oyuncusunun estetiksiz hali \u015foke ettiEngelli vatanda\u015f\u0131 30 kez b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcren cinayet zanl\u0131lar\u0131 hakim kar\u015f\u0131s\u0131ndaKiraz\u2019da jandarmadan uyu\u015fturucu bask\u0131n\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum