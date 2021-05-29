Arkadaşlarını ifşaladı! Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece magazincilere laf attı: "Ben hallediyorum..."

FOX'un sevilen dizisi "Yasak Elma", bu sene de sezon finalini öne çekti. Böylece, hem ekip beşinci sezon için dinlenme şansı buldu hem de sallantıda olan "Masumiyet" dizisi "Yasak Elma"nın yerine geçti ve son şansını kullandı. Bu durum, "Masumiyet" için iyi sonuç vermedi ama "Yasak Elma" ekibi çok mutlu. Pandemi nedeniyle daha da yorulan ekip tatile erken başlamış oldu. Hatta setin ayrılmaz dostları Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu tatile hep birlikte çıkmayı tercih etti. Tekne tatiline çıkan yakın dostlar, Ege'nin koylarını gezmeye devam ediyor. Geceleri hep beraber şarkılar söyleyip muhabbet ederek eğlenen ekip, gündüz de bir yandan işlerini halledip bir yandan denizin tadını çıkarıyor. Bunların hepsi de Eda Ece'nin paylaşımlarıyla gözler önüne seriliyor.

"Magazinci arkadaşlar..."

Eda Ece, tatilin ilk gününden beri arkadaşlarıyla eğlendikleri anları paylaşıyor. Dizinin hayranları, oldukça komik notlar yazan oyuncunun videolarının müptelası oldu. "Bu tatil oyuncu değil yönetmenim." diyen Eda Ece, arkadaşı Şevval Sam'ın toplantıya girdiği anları paylaştı.