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Arkadaşlarını kaybettiği taş ocağındaki patlamayı unutamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 08:25 | Son Güncelleme

Ardahan'da taş ocağında meydana gelen patlamada 3 arkadaşını kaybeden ve vücudunun büyük kısmında 3. derece yanıklar oluşan Adem Demirci'nin Erzurum'da tedavisi sürüyor - Kepçe operatörü Adem Demirci: -"Arkadaşlarım gözümün önünde yanarak can verdi, olayı unutmak mümkün değil. Aklıma geldikçe üzülüyorum"

Ardahan'da taş ocağında meydana gelen patlamada 3 arkadaşını kaybeden ve vücudunun büyük kısmında 3. derece yanıklar oluşan Adem Demirci (32), yaşadığı korkuyu unutamıyor.

Merkeze bağlı Çataldere köyündeki bir taş ocağında yaklaşık 2 ay önce meydana gelen patlamada 3 arkadaşını kaybeden ve ağır yaralanan Adem Demirci'nin, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezinde tedavisi sürüyor.

Hastanenin plastik cerrah ile yanık merkezi hekimlerince vücudundan alınan parçalarla bacaklarına ve yüzüne doku nakledilen Demirci, yakın arkadaşlarını kaybettiği olayın üzüntüsünü yaşıyor.

- "Patlama çok şiddetliydi"

Tedavisi süren ve yaşadığı korku dolu olayı unutamayan Demirci, sağlığına kavuşacağı günü umutla bekliyor.

Talihsiz operatör Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce Ardahan'ın Çataldere köyündeki bir taş ocağında kepçe operatörü olarak işe başladığını söyledi.

Patlamanın 12 Mayıs'ta meydana geldiğini ifade eden Demirci, "Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Firma sahibi taş ocağından malzemelerin bir alana taşınması için talimat verdi. Kepçeyle malzemeleri patronun gösterdiği alana götürdüm. Zonguldaklı 3 arkadaşım da malzemeyi boşaltırken birden çok şiddetli patlama oldu ve 3 arkadaşım rahmetli oldu." dedi.

Demirci, yaşadığı talihsiz olaya çok üzüldüğünü belirterek, patlamada ölen arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

"Arkadaşlarım gözümün önünde yanarak can verdi"

Patlama sonrası eli, yüzü, kolları ve bacaklarıyla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda 22 gün kaldım. Yaklaşık 52 gündür yanık merkezindeyim ve tedavim halen sürüyor. Normalde benim görevim kepçe operatörlüğü ve hafriyat taşımak. Patronun gösterdiği ve talimat verip taşıttırdığı uzun poşetlerin içindeki malzemeler patlayıcı maddeymiş, bunları bilmiyordum. Patron da bana söylemedi zaten. Bilseydim patlayıcı madde olduğunu kesinlikle kabul etmez ve taşımazdım. Arkadaşlarım gözümün önünde yanarak can verdi, olayı unutmak mümkün değil. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Kepçenin kapısı açık olduğu için alevler içeri girince ben de feci şekilde yandım."

Demirci, iş güvenliği olmadan çalıştırıldığı ve ihmal iddialarıyla iş yeri hakkında hukuki süreç başlatacağını belirtti.

Hastane hizmetlerinden ve doktorlardan çok memnun kaldıklarını dile getiren Demirci, hastane yöneticileri, doktorlar ve yanık merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

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