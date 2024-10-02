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  4. Arkadaşlarını şehit veren uzman çavuştan kahreden haber! Beylik tabancası ile intihar etti

Arkadaşlarını şehit veren uzman çavuştan kahreden haber! Beylik tabancası ile intihar etti

02.10.2024 16:47
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Bir süre önce girdiği çatışmalarda yakın arkadaşlarını şehit veren ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Uzman Çavuş Timur Turhan kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştı. Bugün kiraladığı araba ile Erzurum-Tortum karayoluna çıkan Turhan, beylik tabancası ile intihar etti.

Arkadaşlarını şehit veren uzman çavuştan kahreden haber! Beylik tabancası ile intihar etti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, Kuzey Irak'ta bir çok operasyona giren ve başarılı görevlerde bulunduğu öğrenilen Uzman Çavuş Timur Turhan, bir süre önce girdiği çatışmalarda arkadaşlarını şehit verdi.

GÖREVİNDEN AYRILDI

Bu duruma dayanamayan ve psikolojik sorunlar yaşayan Turhan, 5 ay önce kendi isteği ile görevinden ayrıldı.

BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

Kiraladığı araç ile Erzurum-Tortum karayolu üzerinde, Yakutiye İlçesine bağlı Söğütyanı Köyü'ne giden yolun kenarında duran Turhan, burada beylik tabancasyıla intihar etti. Turhan, araç içerisinde kanlar içinde bulunurken, olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma hala devam ediyor.

Timur Turhan'ın cenazesinin 3 Ekim Perşembe 2024 tarihinde Erzurum'un Narman ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Uzman Çavuş
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