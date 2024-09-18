Arkadaşlarını tehdit etti! Daha 11 yaşında cephaneliği ve ölüm listesi var

Şiddet artık okullarda bile var! ABD'nin Florida​ eyaletinde okullarda çıkan kavga ve şiddet olaylarından sonra polis müdehale tuşuna bastı, operasyon başladı. İhbarlar üzerine bir polis ekibi gittiği okulda 11 yaşındaki Carlo'nun 2 farklı okul için 'öldürme listesi' hazırladığını fark etti. Bıçak ve kılıç koleksiyonu olan çocuğun adeta bir cephaneliğe sahip olduğu ortaya çıktı. 11 yaşındaki Carlo polisler tarafından tutuklandı.

Arkadaşlarını da zaman zaman tehdit ettiği ortaya çıkan Carlo, polise 'şaka yaptığını' söyledi ancak çare olmadı. Polis tarafından 11 yaşındaki çocuğa toplu silahlı saldırı tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle ağır suçlama yöneltildi. Çocuk, kelepçeli bir halde hapishaneye götürüldü.

ŞERİFTEN ÇARPICI SÖZLER: "SİZ EĞİTEMEZSENİZ BEN EĞİTECEĞİM"

Volusia Şerifi Mike Chitwood, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, 11 yaşındaki Carlo "Kingston" Dorelli'nin sınıf arkadaşlarına cephaneliğinin bir videosunu göstermesinin ve şiddet tehdidinin ardından bir airsoft silahı, bıçak ve kılıç stoğuna el koyduğunu söyledi. Ardından basına olan konuşmasında şunları söyledi:

"'Çocuğunuzu siz eğitemezseniz, ben eğiteceğim. Silahlar airsoft, ama gerçek silaha geçiş tehlikesi var. Ne zaman bir gözaltı yapsak, çocuğunuzun fotoğrafı oraya konulacak. Onu almaya geleceğiz ve çocuğunuzu kamuoyunda utanç için serbest bırakacağız."