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Arkadaşlarını toplayıp baskına gitti, canından oldu

24.05.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de husumetlisini almak için 7-8 arkadaşıyla beraber bir eve baskın yapan genç, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti.

Arkadaşlarını toplayıp baskına gitti, canından oldu

Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesinde meydana gelen olayda; Mustafa K., arkadaşı S.A. ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. S.A. ile aralarında husumet bulunan Yaşar Keskinsaz (28), “Düşmanımla nasıl fotoğraf çektirirsin” diyerek aradığı Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Sosyal medyadan da devam eden tartışmanın ardından S.A’nın Mustafa K. ile aynı evde olduğunu öğrenen Yaşar Keskinsaz, 7 arkadaşını 2 araca bindirerek baskına geldi.

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Yaşar Keskinsaz ve arkadaşlarının kendisi ve S.A’ya zarar vermelerinden korkan Mustafa K., yakında yaşayan kuzenleri Halil U., Mustafa U. ve Musa K’dan yardım istedi. Evin önüne gelen Yaşar Keskinsaz ile görüşen Musa K., olayın büyümemesi için 7-8 kişilik grubu ikna etmeye çalıştı. “Sizinle işimiz yok. Bize S.A’yı verin” diyen Yaşar Keskinsaz, belinden çıkardığı silah ve elindeki bıçakla, olayla hiç alakası olmayan 3 kuzenin üzerine yürüdü.

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Bir anda bıçaklı kavgaya dönüşen tartışmada, olayı büyümeden önlemeye çalışan Musa K., Halil U. ve Mustafa U. ile arkadaşlarıyla baskına gelen Yaşar Keskinsaz yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yaşar Keskinsaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Halil U., Mustafa U., Y.İ.G. ve B.D.D. tutuklanırken; 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 kişi ise serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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