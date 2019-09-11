HABER

Arkadaşlarını tüfekle vuran sanıklara hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 11:07 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, aralarında çıkan kavga esnasında bir arkadaşlarını pompalı tüfekle vurdukları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu 4 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.3.

Eskişehir’de, aralarında çıkan kavga esnasında bir arkadaşlarını pompalı tüfekle vurdukları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu 4 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.
3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Emrah Ö. (27) ile aralarında başka suçlardan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan 3 sanık, maktul Gürbüz Fındık’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Pişman olduklarını dile getiren sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Ö.’yü "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanık Mahmut T. "kasten yaralama" suçundan 10 ay 37 gün, Kurtuluş G.’ye ise 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Sedat M.’nin beraatine karar verdi.

Olay geçmişi
Eskişehir’de 28 Kasım 2018 yılında gerçekleşen olayda, Şeker Mahallesi Şahane Sokak üzerinde Gürbüz Fındık (28) iddialara göre ikametinde arkadaşları R.K. (28), E.Ö.(26), M.T. (27), K.G. (28) ve S.M. (28) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra belirlenemeyen bir nedenden dolayı arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.’nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği Gürbüz Fındık ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Fındık, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

PARTNERBu şehirleri bir de Eylül ayında görünBu şehirleri bir de Eylül ayında görün
Üvey anne cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimi ile yine müebbet hapisÜvey anne cinayeti sanığına 'iyi hal' indirimi ile yine müebbet hapis
Cezaevi firarisi cinayet zanlısına film gibi operasyonCezaevi firarisi cinayet zanlısına film gibi operasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.