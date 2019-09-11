Arkadaşlarını tüfekle vuran sanıklara hapis cezası

Eskişehir’de, aralarında çıkan kavga esnasında bir arkadaşlarını pompalı tüfekle vurdukları gerekçesiyle yargılanan biri tutuklu 4 sanıktan 3’ü hapis cezası aldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Emrah Ö. (27) ile aralarında başka suçlardan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan 3 sanık, maktul Gürbüz Fındık’ın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Pişman olduklarını dile getiren sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Emrah Ö.’yü "kasten öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanık Mahmut T. "kasten yaralama" suçundan 10 ay 37 gün, Kurtuluş G.’ye ise 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, tutuksuz sanık Sedat M.’nin beraatine karar verdi.

Olay geçmişi

Eskişehir’de 28 Kasım 2018 yılında gerçekleşen olayda, Şeker Mahallesi Şahane Sokak üzerinde Gürbüz Fındık (28) iddialara göre ikametinde arkadaşları R.K. (28), E.Ö.(26), M.T. (27), K.G. (28) ve S.M. (28) ile birlikte alkol aldı. Daha sonra belirlenemeyen bir nedenden dolayı arkadaşlar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ö.’nün elindeki pompalı tüfek ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği Gürbüz Fındık ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan Fındık, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

