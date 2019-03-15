Arkadaşlarının 14 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandılar

Burhan CEYHAN/ BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirilen 14 yaşındaki K.D.'nin babasının eve getirip, birlikte alkol aldığı 3 arkadaşı tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Sevgi Evi görevlilerinin ihbarı üzerine baba ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Küçük kıza pek çok kez cinsel istismarda bulundukları belirlenen 2 kişi tutuklanırken, baba ile bir arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bozdoğan'da yaşayan ortaokul öğrencisi K.D., 23 gün okula gitmeyince öğretmenleri durumu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Aydın İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlileri, küçük kızın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine gidip, baba H.D. (60) ile görüştü. Alkol bağımlısı baba H.D. görevlilere kızına bakamadığını söyledi. Bunun üzerine K.D. geçen 20 Kasım günü, devlet korumasına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

ANNESİ ÖLDÜ, ABLALARI EVLENDİ

Annesi 4 yıl önce ölen, 3 ablası da evli olduğu için babasıyla kalan K.D.,