HABER

Arkadaşlarının intihar ettiğini öne süren iki kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Konya’da iki arkadaşının yanında kendini vurarak intihar ettiği söylenen kişinin ölümünün intihar olmadığının belirlenmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki arkadaşı yeniden yakalanarak tutuklandı.Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokakta meydana geldi.

Arkadaşlarının intihar ettiğini öne süren iki kişi tutuklandı

Konya’da iki arkadaşının yanında kendini vurarak intihar ettiği söylenen kişinin ölümünün intihar olmadığının belirlenmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki arkadaşı yeniden yakalanarak tutuklandı.
Olay, 18 Nisan 2019 tarihinde saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çambalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan dükkanda Tunahan Hakkı Selek (21) tüfekle başından vurularak ölü bulundu. İfadelerinde iş yeri sahibi Uğur T. ve arkadaşı Mustafa K., ölen şahsın yanında getirdiği tüfek ile kafasına ateş ederek intihar ettiğini iddia etti. İki arkadaş ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ölen şahsın cansız bedeninde ve olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tüfeğin ve eşyaların duruş şeklinden şüphelendi. Polis olayın intihar olmadığını belirlerken iş yeri sahibi Uğur T. olay esnasında aşağı katta olduğunu ve silah sesi üzerine asma kata çıktığını söylerken Mustafa K. ise, ’’Tunahan, getirdiği silahla oynuyordu. Ben de dipçikten tuttum. Silahı bırakmasını söylüyordum. O sırada silah ateş aldı. Nasıl ateş aldığını bilmiyorum. Kanlar içinde görünce şoka girdim. Korktuğum için intihar ettiğini söyledim’’ dediği öğrenildi.
İki şüpheli ile ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından ’taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi ve olay sonrası hazırlanan bilirkişi raporlarını inceleyen Konya Ağır Ceza Mahkemesi, olayın taksirle olmaktan çıkıp suçun nevinin değişmesi üzerine şüpheliler hakkında yeniden yakalama ve gözaltı kararı çıkarttı. Bunun üzerine her iki şüphelide tekrar gözaltına alındı. Şüpheliler ’kasten adam öldürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Yavru köpeği itfaiye kurtardıYavru köpeği itfaiye kurtardı
Organize suç örgütüne 10 tutuklamaOrganize suç örgütüne 10 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

Korkunç olay! 17 yaşındaki genç mezarlıkta intihar etti

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

İBB duyurdu! Bugün ve yarın ücretsiz

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

Şampiyon sezonu kötü bitirdi!

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

İnternetten öğrendi, geçim kaynağı oldu

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

AK Parti'nin Türkiye’deki siyasi tabanı asgari yüzde 65’tir

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

Ankara'da hareketli anlar! Vurularak etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.