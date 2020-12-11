Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu şahısların kaldığı evde maddi anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Biri kadın üç kişinin taraf olduğu kavgada, arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir adam, kendisini balkona kapatarak çevreden yardım istedi. Şahısların balkon kapısını zorlayarak açmaya çalışmasından korkan adam, önce montunu daha sonra kendini aşağıya bıraktı. Beton zemine düşen adamın iki ayağı da kırıldı. Evdeki şahıslar düşen adamın yanına gelerek tepki gösterip, darp etmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.

Kavgaya karışan iki kişi, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, ikinci kattan düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

(İHA)

