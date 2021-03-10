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  4. Arkadaşlarının nikahından dönerken kaza yapan 5 genç hastaneye kaldırıldı

Arkadaşlarının nikahından dönerken kaza yapan 5 genç hastaneye kaldırıldı

10.03.2021 21:55 | Son Güncelleme:
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Arkadaşlarının nikahından dönerken kaza yapan 5 genç hastaneye kaldırıldı

Düzce'de arkadaşlarının nikahından döndükleri öğrenilen gençlerin bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.

Semih Baydere idaresindeki otomobil, D-655 Düzce - Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Konuralp mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

5 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürüklenerek refüje devrilen otomobilde sürücü Baydere, Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünsal ve Nisa Turhan sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye, polis, sağlık ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

NİKAH TÖRENİNDEN DÖNDÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

Kazanın ardından Düzce istikameti trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından açıldı.

Öte yandan, araçtaki gençlerin Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikah töreninden döndükleri öğrenildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Düzce
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