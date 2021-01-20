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  4. Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine sığındı

Arkadaşlarının öldürmeye çalıştığı genç ağabeyine sığındı

20.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Denizli’de gençler arasında çıkan tartışmada 2 şahıs, arkadaşını hem kafasına hem de bacağına vurduğu darbeler ile ağır yaraladı.

Denizli’de gençler arasında çıkan tartışmada 2 şahıs, arkadaşını hem kafasına hem de bacağına vurduğu darbeler ile ağır yaraladı. Olay yerinden yaklaşık 200 metre kaçan genç, abisinin dükkanına sığınarak kurtuldu.
Olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 arkadaş, akşam saatlerinde gezerken aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile gençler birbirlerine saldırmaya başladı. O sırada Murat B., ve Kadir G., isimli şahıslar bıçakla arkadaşları Adem Tekeş’e saldırdı. Olay yerinde kafasına ve bacağına aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Tekeş, yaklaşık 200 metre aşağıda restoranda çalışan abisinin yanına doğru kaçtı. Can havli ile kaçan genç, abisinin dükkanına sığınarak yardım istedi. İş yerinde çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine emniyet güçleri bölgede şahısları arama çalışmaları başlattı. Murat B., ve Kadir G., Çarşı ve Mahalle Bekçilerini fark ederek kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yanlarında bulunan bıçaklar ile yakalandı. 2 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan ve çok kan kaybeden Tekeş, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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