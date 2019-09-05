HABER

Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları  arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan  2 kişi yakalandı.

Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da girdikleri evde çaldıkları televizyonları arkadaşlarına ait video oyun salonunda kullanan 2 kişi yakalandı. . Şüphelilerin televizyonu çalma ve oyun salonuna götürme anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

PEŞPEŞE İKİ HIRSIZLIK OLDU

Güngören'de 19 Ağustos 2019 tarihinde mağdur H.T.'nin evine kapı kilidini kırarak giren hırsızlar içerde bulunan televizyon ile 500 lira parayı alarak kaçtı. Üsküdar, Selami Ali mahallesinde 23 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen olayda ise mağdur V.A.'nın evine giren hırsızlar bir televizyon, dizüstü bilgisayar ve 1000 lira çaldı. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayla ilgili yaptıkları incelemede iki hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını tespit etti.

TELEVİZYONLARI ARKADAŞLARININ OYUN SALONUNA GÖTÜRMÜŞLER

Kamera görüntülerinden takip edilen hırsızların çaldıkları televizyonları Esenler'de bulunan bir video oyun salonuna götürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine oyun salonuna baskın yapan ekipler olayı gerçekleştiren Hamet S.(20) ile Mahmut K.(31) yı gözaltına aldı. Çalınan televizyonun ise oyun salonunda müşterilerin oyun oynamaları için kullanıldığı tespit edildi. Polis iki televizyonu oyun salonundan alarak sahiplerine teslim etti.

Asayiş şube müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Hamet S.'nin 7, Mahmut K.'nın ise 4 suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Arkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlarArkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlarArkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlarArkadaşlarının oyun salonu için televizyon çalmışlar

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü7 yaşındaki İklim’in korkunç ölümü
PKK/YPG’li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyorPKK/YPG’li teröristler, sınırda hendek ve tünel kazıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

3 bin kişiye istihdam sağlanacak

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.