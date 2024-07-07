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  4. Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmedi... Cesedi paramparça bir halde bulundu: Tekne pervanesi detayı!

Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmedi... Cesedi paramparça bir halde bulundu: Tekne pervanesi detayı!

07.07.2024 09:09
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde arkadaşlarının yoğun uyarılarına aldırış etmeden gece denize giren Ferhat Y.'den 4 saat boyunca haber alınamadı. Bir süre sonra bölgedeki balıkçılar su yüzeyinde duran bir erkek cesedi buldu. Yüzü ve vücudu parçalanmış cesedin Ferhat Y. olabileceği değerlendiriliyor.

Arkadaşlarının uyarılarına aldırış etmedi... Cesedi paramparça bir halde bulundu: Tekne pervanesi detayı!

Çalköy Seyrek Mahallesi’nde, arkadaşlarının ikazına rağmen gece denize giren Ferhat Y'den (45) bir süre sonra haber alınamadı. Arkadaşları ve yakınlarınca Ferhat Y'yi arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından su yüzeyinde bir erkek cesedi bulan balıkçılar, yüzü ve vücudu parçalanmış haldeki cesedi kıyıya çıkardı.

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KORKUNÇ ÖLÜM: TEKNE PERVANESİ...

Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tekne pervanesinin çarpması sonucu parçalandığı değerlendirilen cesedin bacağındaki lekeden Ferhat Y'ye ait olabileceği bildirildi.

Ceset, otopsi yapılmak üzere Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Kandıra
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