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  4. Arkadaşlarının uyarılarına aldırmadı! Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

Arkadaşlarının uyarılarına aldırmadı! Antalya'da gözyaşlarına boğan telsiz konuşması

05.08.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat'ta ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında yükselen alevlerin arasında kalan ekipten bir işçinin, son dakikaya kadar bölgeden ayrılmayacaklarını söylemesi mesai arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

İlçede 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Orman işçileri, zaman zaman birden yükselen alevler karşısında hayati tehlike atlatıyor. Kimi zaman alevlerin ortasında kalan işçiler, sarp ve tehlikeli arazilerde kullandıkları telsizlerle koordine oluyor.

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Kızıldağ Mahallesi'nde yerleşim yerlerini de tehdit eden ormanlık alandaki yangına müdahale eden S30 kodlu bir arazöz ekibi, birden yükselen alevlerin arasında kaldı.

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Yaşadıklarını telsizde amirlerine aktararak hava desteği isteyen ekibin çabası kameraya yansıdı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine yapılan anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapıldı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verildi.

"GÜVENLİ BÖLGEYE KAÇ, ARACI BOŞALT"

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden bir işçi, telsiz anonsunda,"Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın" ifadelerini kullandı. Orman İşçisine bu kez, "Özgür, helikopter geliyor, güvenli bölgeye kaç, aracı boşalt." talimatı verildi.

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GÖZYAŞLARINA BOĞAN ANONS

Ekip arkadaşları adına konuşan işçinin, "Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın" anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anonsun ardından alana kısa sürede helikopterle müdahale edildiği, büyük tehlike atlatan işçilerin yangına müdahaleye devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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