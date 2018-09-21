Arkadaşlarının yanında çakmak gazı koklayan genç öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, marketten aldığı tüpteki çakmak gazını arkadaşlarının yanında koklayan İbrahim K. (17), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Beldibi Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Ankara'dan Antalya'daki akrabasının yanına tatil için gelen İbrahim K., arkadaşlarıyla birlikte parkta gezintiye çıktı. İbrahim K., arkadaşlarına "Siz gelmeyin" diyerek, markete girdi. Buradan 3 kek ile çakmak gazı tüpü alan genç, tüpü arka cebine sakladı. İlerleyen saatlerde çakmak gazını cebinden çıkarıp, koklamaya başlayan İbrahim K., bir anda fenalaştı. İbrahim K.'nin arkadaşları, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İbrahim K., kurtarılamadı.

İbrahim K.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

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