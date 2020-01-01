Arkadaşlarınız sağlığınıza zararlı mı?

Yeni yıl ile beraber birçok kişi daha çok sağlıklı bir hayat tarzı sürdürmek için birtakım kararlar alıyor.

Kimi insanlar için sağlıksız atıştırmalıkları hayatlarından çıkarmak ya da hafta sonları spor kursuna gitmek gibi bazı adımlar aile ve arkadaşlar ile beraber yapıldığında daha kolay rutine dönüştürülüyor.

Warwick Üniversitesi'nden Prof. Oyinlola Oyebode'ye göre sağlığımızı ilgilendiren çoğu karar bilinçli olarak alınmıyor, arkadaşlardan, iş arkadaşlarından ve aile üyelerinden kopyalanan çok sayıda davranış var.

Sağlığımız için kötü olan sigara içmek ya da çok yemek gibi birçok davranış, başkalarından görülerek hayata geçiriliyor.

Bu da bulaşıcı olmayan kalp hastalığı, inme ya da kanser gibi birçok hastalığın bir enfeksiyon gibi insandan insana geçtiğini gösteriyor.

Arkadaşlarınız sizi obez yapabilir mi?

Değer verdiğimiz ve sürekli iletişimde olduğumuz insanlar sosyal ağımızı oluşturuyor.

1940'ların sonunda ABD'deki Massachusetts eyaletindeki Framingham şehrinde 1940'ların sonunda başlayan ve üç nesil boyunca isnanların davranışlarını ele alan araştırmada sosyal ağların ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğu ortaya kondu.