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Arkadaşlarıyla alkol aldığı evde ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Konya’da 45 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı evde ölü bulundu.

Arkadaşlarıyla alkol aldığı evde ölü bulundu

Konya’da 45 yaşındaki adam, arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı evde ölü bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çumra ilçesi Türkmenkarahüyük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan V.A. (45), önceki gün akşam bir evde birlikte alkol aldıkları arkadaşı Mustafa Koyuncu’yu (45) sabah saatlerinde ölü olarak bulduğunu haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, eve gittiklerinde Mustafa Koyuncu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede Koyuncu’nun baş kısmında darp izi olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri Mustafa Koyuncu’nun başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, cesedin üzerinde herhangi bir kesici, delici ve ateşli silahlı yaralama belirtisinin olmadığı kaydedildi. Olayla ilgili V.A.’nın da aralarında bulunduğu 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Arkadaşlarıyla alkol aldığı evde ölü bulundu

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