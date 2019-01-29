Arkadaşlarıyla ava giden çocuk, tüfekle öldürüldü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA'nın Altıntaş ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte ava giden Burak Kule (11), tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu. Burak Kule'nin 15 yaşındaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.
Olay, ilçenin Pınarcık köyünde meydana geldi. Burak Kule, arkadaşları Y.T. ve S.Y. ile birlikte tüfekle avlanmak için araziye çıktı. Bir süre sonra bölgeye giden köylüler, Burak Kule'yi kanlar içinde haraketsiz yatarken buldu. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kule'nin tüfekle vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, Y.T. ve S.Y.'yi gözaltına alırken, Kule'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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