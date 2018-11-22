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Arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı firmanın para nakil aracını soymaya kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:06 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren lojistik şirketinin saha ve sevkiyat sorumlusu S.B., 5 arkadaşıyla birlikte firmada çalışanlara verilmek üzere bankadan çekilen 250 bin TL'ye gasp etmeye çalıştı.

Arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı firmanın para nakil aracını soymaya kalkıştı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren lojistik şirketinin saha ve sevkiyat sorumlusu S.B., 5 arkadaşıyla birlikte firmada çalışanlara verilmek üzere bankadan çekilen 250 bin TL'ye gasp etmeye çalıştı. Parayı taşıyan aracın şoförü, yakınlardaki adliye binasına sığınınca soygun başarısız oldu. Yakalanan şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
​Olay, 12 Ekim günü Körfez ilçesinde meydana geldi. Bir lojistik firmasının 2 personeli, şirkette çalışan şoförlere verilecek olan 250 bin lira parayı bankadan çekerek otomobille yola çıktı. Yeni Yalı Mahalle yakınlarına geldiğinde, aracın önü, bir otomobil ve motosikletteki kişiler tarafından kesildi. Motosikletten inen şüpheli, elindeki tabancayla aracın camını kırarak para dolu çantayı almak istedi. Bunun üzerine görevliler, otomobili şüphelilerin üzerine sürdü. 2 görevli, otomobille yakınlardaki Körfez Adliyesi'ne girerek şüphelilerden kurtuldu.
Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin lojistik şirketinde saha ve sevkiyat sorumlusu olarak çalışan S.B. (26) ve arkadaşları M.K. (29), F.S. (25), A.G. (25), E.Ö. (31) ve H.S.(32) olduğunu belirledi. Güvenlik kameraları ve Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtlarından yola çıkan polis, olayda kullanılan otomobilin İstanbul'dan kiralandığını ve plakasının sahte olduğunu tespit etti.
Polisin teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilerin aynı firmada yine soygun olayına girişeceği bilgisine ulaştı. Bu süreçte şüphelilerden M.K., farklı bir suça karıştığı için İstanbul'da yakalandı.
Harekete geçen ekipler, İstanbul'da 3, Körfez ilçesinde 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda S.B., F.S., A.G. ve E.Ö. gözaltına alınırken, H.S. ise bulunamadı. Olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı firmanın para nakil aracını soymaya kalkıştıArkadaşlarıyla birlikte çalıştığı firmanın para nakil aracını soymaya kalkıştıArkadaşlarıyla birlikte çalıştığı firmanın para nakil aracını soymaya kalkıştı

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