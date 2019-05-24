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Arkadaşlarıyla denize giren 2 lise öğrencisi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Ayvacık ilçesinde okul çıkışı denize giren 4 arkadaştan 2'si bir süre sonra kayboldu - Sahilde yarı baygın bulunan öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, diğer gencin cesedine ise sahil güvenlik ve jandarma ekipleri ulaştı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize giren 4 lise öğrencisinden 2'si boğuldu.

Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesinden 4 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Akliman mevkisinde denize girdi.

Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.

Yaşadıkları panikle denizden çıkmayı başaran diğer 2 öğrencinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahilde yarı baygın bulunan Esen, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soysal'ın cesedine ise sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıldı. Soysal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Ayvacık boğulma Çanakkale denizde boğulma

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