Arkadaşlarıyla denize giren 2 lise öğrencisi boğuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde denize giren 4 lise öğrencisinden 2'si boğuldu.
Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesinden 4 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Akliman mevkisinde denize girdi.
Sıtkı Esen (17) ve İbrahim Soysal (17), bir süre sonra dalgalı denizde gözden kayboldu.
Yaşadıkları panikle denizden çıkmayı başaran diğer 2 öğrencinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahilde yarı baygın bulunan Esen, kaldırıldığı Ayvacık Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Soysal'ın cesedine ise sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla ulaşıldı. Soysal'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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