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Arkadaşlarıyla dışarı çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 21:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yaklaşık 5 günde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki genç için arama çalışması başlatıldı. Baba Hilmi Aldal, "Oğlumuzu görenlerin polise bildirmesini istiyoruz. Aile olarak hepimiz endişe içerisindeyiz, oğlum neredeysen dön bir an önce” dedi.

Arkadaşlarıyla dışarı çıktı, 5 gündür haber alınamıyor

Olay, Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan lise öğrenci İbrahim Aldal (16), 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde dışarıda arkadaşları ile gezeceğini belirterek evden ayrıldığı belirtildi. Aldal, eve geri dönmeyince ve haber alamadıkları için durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, kayıp Aldal’ı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 gündür kayıp olan Aldal’ın babası Hilmi Aldal, akşam izin alarak dışarı arkadaşlarınla görüşmeye gittiğini ve geç saatlerde de geri dönmediği için endişe duyduklarını söyledi.

"OĞLUM NEREDEYSEN DÖN BİR AN ÖNCE"

Aldal, “Polise giderek ihbarda bulunduk. Oğlumuzu görenlerin polise bildirmesini istiyoruz. Aile olarak hepimiz endişe içerisindeyiz, oğlum neredeysen dön bir an önce” dedi. (İHA)

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