Arkadaşlarıyla içki içti, alkol komasından öldü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şafak Aşkın (47) hastaneye kaldırıldı. Alkol komasına girdiği belirlenen Aşkın, yaşamını yitirdi.

Amasra Akkonak köyünde dün gece arkadaşlarıyla birlikte evde içki içen Şafak Aşkın, bir anda fenalaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Şafak Aşkın'ı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Alkol komasına girdiği öğrenilen Şafak Aşkın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir süre önce eşinden ayrılan 2 çocuk babası Şafak Aşkın’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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