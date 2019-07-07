HABER

Arkadaşlarıyla kaldırımda otururken pompalı tüfekle vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 20:50 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi Zincirli Kuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Semih B. (29) cadde üzerinde bulunan bir mobilya mağazasının önünde arkadaşları ile otururken, Öz Sipahi Sokak’tan pompalı tüfekle gele kimliği belirsiz bir şahıs ateş etti. Kurşunların eline ve ayağına isabet ettiği Semih B. kanlar içinde kalırken, kimliği belirsiz şahıs, kendisini bekleyen bir ticari taksiye binerek kayıplara karıştı. Olayı gören arkadaşları bir yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirirken, diğer yandan da Semih B.’ye ilk yardımda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırgan kendisini bekleyen ticari taksiyle kayıplara karıştı
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Semih B., Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Semih B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak inceleme başlattı. Ekipler görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ticari taksi ile olay yerinden kaçan kimliği belirsiz şahısın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralıAfyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Arıtma tesisi havuzunda boğulduArıtma tesisi havuzunda boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.