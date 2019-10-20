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Arkadaşlarıyla vakit geçiren genç odada ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2019 07:55 | Son Güncelleme

Üsküdar’da arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki genç bir süre sonra yatak odasında ölü bulundu.

Arkadaşlarıyla vakit geçiren genç odada ölü bulundu

Üsküdar’da arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki genç bir süre sonra yatak odasında ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibiyle birlikte olay yeri inceleme polisleri de geldi. Cansız bedenin bulunduğu odayla birlikte ev ve apartman çevresinde detaylı çalışma yapan ekipler şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Olay yeri inceleme ekipleri tüm delilleri topladı
Olay, saat 04.00 sıralarında Üsküdar ilçesi, Küçükçamlıca Mahallesi’nde ki Deva Sokak’ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Gece saatlerinde arkadaşlarının yanına gelen 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz, evin yatak odasına geçti. Bir süre arkadaşlarının yanına gelmeyen Yılmaz’ı merak eden beş arkadaşı yatak odasının kapısını açtığında korkunç manzarayla karşılaştı. Yaşamını yitiren Yılmaz için ihbar yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale şansı kalmadı. Çok sayıda polis ekibinin geldiği sokağın giriş ve çıkışı kontrollü şekilde sağlanırken olay yeri inceleme ekipleri yatak odası içerisinde ve apartman çevresinde ki tüm delilleri topladı.
Beş kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü
Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği saatte evde bulunan beş genç olay yerindeki polisler tarafından ifadelerine başvurulmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi’ne götürüldü. 22 yaşındaki gencin ise cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek olan talihsiz gencin alkollü olduğu ve komaya girdiği iddia edildi.

Arkadaşlarıyla vakit geçiren genç odada ölü bulundu

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