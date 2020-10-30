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Arkadaşlarıyla vedalaşıp ayrıldı, kazada hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen gencin, çalıştığı otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalışıp arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıktığı öğrenildi.
Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisi Titreyengöl Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelden iş çıkışı motosikleti ile Boğaz mevkisinden Titreyengöl mevkisine doğru gitmekte olan Faruk İpek’in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Titreyengöl Kavşağı yakınlarında tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonucu motosiklet yolda 100 metre savrulurken, yola düşen sürücü İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.
Faruk İpek’in Boğaz mevkiindeki bir otelin SPA merkezinde çalıştığı ve otelin kapanması nedeniyle bugün son kez çalıştığı ve arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi.

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