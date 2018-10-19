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Arkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, markette çalışan C.T.

Arkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandı

Turgay İPEK- Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, markette çalışan C.T. adlı genç kız, arkadaşlık teklifini kabul etmediği, daha önce aynı iş yerinde çalışan Murat Yıldırım tarafından bıçaklandı. Saldırı anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.50'de merkez Aziziye ilçesi, Dadaşkent semtindeki markette meydana geldi. Daha önce aynı markette çalışan Murat Yıldırım, eski mesai arkadaşı C.T.'ye arkadaşlık teklifinde bulundu. C.T., Yıldırım'ın teklifine "Hayır" yanıtı verdi. Genç kızın yanıtına öfkelenen Murat Yıldırım, hızla markete girerek, sebze reyonunda çalışan C.T.'nin üzerine yürüdü. Yıldırım, daha sonra çıkardığı bıçağı, müşterilerin ve diğer çalışanların gözü önünde genç kıza art arda sapladı. C.T.'yi 3 yerinden bıçaklayan Yıldırım, personel tarafından etkisiz hale getirildi.
Saldırı anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan muayenesinde bıçağın sol göğsünden ve sırtından olmak üzere 3 ayrı yerden isabet ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan Murat Yıldırım, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
C.T. ise tedavisinden sonra taburcu edildi.

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Arkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandıArkadaşlık teklifini kabul etmeyince bıçaklandı

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