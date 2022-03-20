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Arkansas’ta kalabalığa ateş açıldı: 1 ölü 24 yaralı

20.03.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika’nın Arkansas eyaletinde kalabalığa ateş açılması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında çocuklar da var

Arkansas’ta kalabalığa ateş açıldı: 1 ölü 24 yaralı

Olay, Arkansas’ın güneyinde Dumas kasabasındaki bir otomobil fuarında meydana geldi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltında, polis daha fazla kişinin de gözaltına alınabileceğini belirtti. Polis, başka kişilerin de kalabalığa ateş açtığını odüşünüyor.

Kasabadaki araba fuarı her bahar mevsiminde burslara kaynak ve okullara destek olunması için düzenleniyor. Fuar sırasında geçit törenleri ve diğer aktiviteler de gerçekleştiriliyor.

Fuarın organizatörü Wallace McGehee daha önceki yıllarda organizasyonlarda hiçbir şiddet olayının yaşanmadığını söyledi ve olanlar nedeniyle özür diledi.

Ülkede bir başka silahlı saldırı haberi de Texas eyaletinin Dallas kentinden geldi.

Kentte bir otelde açılan ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Polis, olayla ilgili henüz yakalanan olmadığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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