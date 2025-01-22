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  4. Arkasına bile dönüp bakmadı: Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi

Arkasına bile dönüp bakmadı: Tartıştığı kişiyi sokak ortasında vurdu! O anlar saniye saniye kaydedildi

22.01.2025 09:31
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
22.01.2025 09:31
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Tokat'ta sokak ortasında çıkan kavgada, tartıştığı kişinin bacağına silahla ateş edip yaralayan şahıs, aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olay anı anbean kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre O. Ç. ve M. E. cadde üzerindeki bir aracın başında henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O. Ç. belindeki silahla M. E'nin bacaklarına ateş etti.

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İKİ EL ATEŞ ETTİ

Bilinmeyen nedenlerle karşıdaki şahsı vuran O. Ç. tartıştığı kişinin bacağına 2 el ateş ettiği anlar kameralara yansıdı.

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ARACINA BİNİP KAÇTI

Olay sonrası aracına binen O. Ç. olay yerinden uzaklaştı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M. E. olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ateş etme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
polis Tokat tartışma silahlı kavga
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