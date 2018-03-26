MAGAZİN

Arkasında Demet Akalın var

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 13:54 | Son Güncelleme

2013 yılında katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Murat Boz'un takımından elendikten sonra Pop’un kraliçesi Demet Akalın’ın elinden tutup vokalisti yaptığı Ömer Topçu, ilk single projesi Oh Olsun ile müzik severlerle buluşuyor.

Arkasında Demet Akalın var

Kendi albümlerinden sonra prodüktörlüğünü üstlendiği ilk iş olan Oh Olsun’un klibi için kamera karşısına da geçen Demet Akalın, Ömer Topçu’ya çok güvendiğini belirtiyor.

O Ses Türkiye’deki başarılı performansıyla Demet Akalın’ın dikkatini çekip yarışmadan elendikten sonra Akalın’ın vokalistliğini yapmaya başlayan ve uzun yıllar da vokalisti olarak görev yapan Ömer Topçu arkasına Pop’un kraliçesinin desteğini aldı ve ilk single’ını çıkardı. Prodüktörlüğünü de Demet Akalın’ın üstlendiği ilk single projesi “Oh Olsun”u DMC Müzik etiketiyle müzik severlerle buluşturmaya hazırlanan Ömer Topçu bugünlerde büyük bir mutluluk yaşıyor.

Sözleri Zafer Kerey'e müziği Zafer Kerey ve Turgay Saka’ya , aranjesi ise Atınç Tombak’a ait olan şarkısı Oh Olsun için Demet Akalın’la birlikte düet yapan Ömer Topçu duygularını “Demet Akalın´a bir ömür vokalist olmaya gitmiştim, aklımda albümün A´sı yoktu. İleride kendi imkanlarımla "belki çıkarırım" diyordum. Bana ilk single yapacağımızı söylediğinde Ruhum bedenimden ayrıldı. Projenin tüm detayları ile tek tek ilgilendi. Hakkını asla ödeyemem. Çok mutluyum” cümleleriyle ifade ediyor.

Vokalinde Merve Özbey’in yer aldığı Oh Olsun’un klibi ise geçtiğimiz günlerde Tamer Aydoğdu tarafından çekildi. Demet Akalın’ın klipte de oynayarak destek verdiği Ömer Topçu’nun albüm fotoğraflarını ise Müjdat Küpşi çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Oh Olsun demet akalın Ömer Topçu

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