Arkasından soktuğu 38 cm’lik yılanbalığı içinden canlı çıktı! Gerekçesi akıllara durgunluk verdi

İngiltere’de doktorlar her sene ortalama 300 tane bu tarz vakayla ilgileniyor. Vajina ya da makatta sıkışan seks oyuncakları veya farklı nesneleri çıkarmak için acile koşan çok insan oluyor. İşte şimdiye kadar haberlere yansımış olan en garip haberler!

SIKIŞAN PLASTİK TOP

Yakın bir tarihte haberlere yansıyan olayda; basur tedavisi olacağını iddia eden 51 yaşındaki adamın makatından plastik top çıktı. Sıkışan plastik top 7 saat süren operasyonun sonucunda çıkarılabildi.

ÇATAL KAŞIK YİYEN KADIN

2009 yılında Margaret Daalman adlı kadın gittiği yemekte, yemek yemek yerine çatal kaşık setini yuttu! 52 yaşındaki kadın şiddetli mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çekilen röntgen sonucu 78 tane çatıl ve kaşık yuttuğu ortaya çıktı. Acil ameliyata alınan kadının akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı.

KAYIP SEKS OYUNCAĞI

Rosiee Sunshine, adlı kadın seks oyuncağıyla oynarken elinden kayması sonucu kaybetti. Saatlerce kendi çabalarıyla seks oyuncağını çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayan genç kadın, soluğu hastanede aldı.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, doktorlar seks oyuncağını ameliyata gerek kalmadan çıkarmayı başardı.

DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ: PATATES

Kolombiyalı 22 yaşındaki kadın dayanılmaz mide ağrıları ile acile koştu. Sorunun kökü, vajinasının içinde filizlenen bir patatesten kaynaklanıyordu. Doktorlara, annesinin hamile kalmasını engelleyeceğini söylediği için patatesi bir doğum kontrol yöntemi olarak oraya koyduğunu söyledi.

Ama içinde bırakıldığında, patates, üreme organlarına dönüşen kökler vermeye başladı. Neyse ki ekip ciddi bir hasar vermeden önce onu çıkarmayı başardı.

YILAN BALIĞI

2020'de doktorlar, septik şokla hastaneye yatırılan bir adamın kolonundan 38 cm’lik bir Asya Bataklık Yılanbalığı çıkardı.

Dünyayı şoke eden olayda adamın gerekçesi daha da enteresandı! "Kabızlığını iyileştirmek" için canlı olarak vücuduna Asya Bataklık Yılanbalığı soktuğunu söyledi.



