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Arkeolog, kaçak kazı yaparken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:18 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.   Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Ağabeyli Mahallesi'nin Ortaköy mevkisinde, define arayan bir grubun kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı.

Arkeolog, kaçak kazı yaparken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta biri arkeolog 10 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.
Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam Ağabeyli Mahallesi'nin Ortaköy mevkisinde, define arayan bir grubun kaçak kazı yaptığı yönünde ihbar aldı. Bölgeye hemen sivil tim gönderildi. İhbarın doğru olduğunun tespit edilmesinin ardından da operasyon yapıldı. Kaçak kazı yapan A.G. (43), M.A. (37), M.K.K. (37), S.Ç. (44), M.K.(54), İ.Y. (44), M.G. (53), M.Ç. (65), F.Ç. (58) ve U.A. (28) suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte yer altı görüntüleme cihazları, dedektör, tablet, dizüstü bilgisayar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve kazma ele geçirildi.
ARKEOLOG ÇIKTI
Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheliler arasında bulunan M.K.K.'nin arkeolog olduğu ortaya çıktı. İçlerinde öğretmenler de bulunan definecilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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