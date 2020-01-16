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  4. Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili bakanlıktan idari soruşturma

Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili bakanlıktan idari soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.  Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti.

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görev yapan ve izinde gittiği memleketi Diyarbakır'da ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın (33) mobbinge uğradığı iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca idari soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi'nde 2 yıldır görevli arkeolog Merve Kaçmış, izne ayrılarak, memleketi Diyarbakır'daki ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın evine gitti. Kaçmış, pazartesi günü ağabeyinin kaldığı apartmanın 8'inci katındaki dairesinde pencereden atlayarak, yaşamına son verdi. Merve Kaçmış'ın cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi. Yakınları, Merve Kaçmış'ın, müzede kayıp tarihi eserleri zimmetine alması konusunda mobbinge maruz kaldığı için psikolojisinin bozulması sonucu intihar ettiğini öne sürdü. Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharın ardından adli soruşturma başlatılırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca da olayın araştırılması için soruşturma başlatılıp, Zeugma Mozaik Müzesi'ne müfettiş gönderildi. Gaziantep'e gelerek, idari soruşturma başlatan müfettişlerin, müze müdürü E.Ö. ve diğer görevlilerle konuşup, olayı açıklığa kavuşturmaya çalıştığı öğrenildi.

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