HABER
  4. Arkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizah

Arkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizah

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 15:37 | Son Güncelleme

ARKEOLOGLAR Derneği Başkanı İlkay İvgin, müzelerdeki eserlerin uzmanlar ile arkeologlara zimmetlendiğini belirterek, "Bu aslında kara mizah ve trajikomik bir durum.

Arkeologlar Derneği Başkanı: Arkeologa zimmet kara mizah

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ARKEOLOGLAR Derneği Başkanı İlkay İvgin, müzelerdeki eserlerin uzmanlar ile arkeologlara zimmetlendiğini belirterek, "Bu aslında kara mizah ve trajikomik bir durum. İvedilikle mevzuatın yenilenmesi ve çağa uygun mevzuat yapılması şart" dedi.
Arkeologlar Derneği Başkanı İlkay İvgin, DHA'ya yaptığı açıklamada, müzelerde yaşanan zimmet sorununun, eski yasa ve yönetmeliklerden kaynaklandığını bildirdi. İvgin, "İvedilikle mevzuatın yenilenmesi ve çağa uygun mevzuat yapılması şart. Müzelerimizde eski eserler, bir masa gibi, bilgisayar gibi müze uzmanlarına, arkeologlara zimmetleniyor. Bu aslında kara mizah ve trajikomik bir durum. Düşünsenize benim zimmetimde Hitit dönemine ait bir tablet, sizin zimmetinizde İskender Lahdi var. Böyle bir uygulama çağ dışıdır ve tarihi eserlerimize bir eşya gibi muamele etmemizle alakalı bir durumdur. Konu ile ilgili olarak arkadaşlarımız çalışıyor. Hatta biz diyoruz ki, bu konuyu çalıştay ile masaya yatıralım ve tüm taraflar ortak bir yol haritası çizelim" diye konuştu.
'ARKEOLOGLAR İSTERSE ÜZERİNE ZİMMET OLAYINI REDDEDEMEZ'
Arkeologun zimmet olayını reddedemeyeceğini ifade eden İvgin, "Çünkü yasa ve mevzuatlarımızda zimmetlenme zorunluluğu var. Arkadaşlarımız bu konuyla ilgili çalışıyorlar. Yurt dışındaki en iyi örneklere bakacağız ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile paylaşacağız" dedi.
'ZİMMET VE MOBBİNG SORUNU VAR'
İvgin, Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış'ın Diyarbakır'da oturan ağabeyi Ömer Ozan Kaçmış'ın oturduğu apartmanın 8'inci katından atlayarak yaşamına son vermesiyle ilgili olarak da, "Olay adli ve idari soruşturma kapsamında olduğu için bu konuda herhangi bir beyanatta bulunmak yakışık almaz. Ancak duyduğumuz kadarıyla ortada bir zimmet sorunu ve mobbing sorunu mevcut. Soruşturmalar tamamlandıktan sonra konu netlik kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyorMeteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor
Azez’de teröristlerin saldırısı sonrası enkaz görüntülendiAzez’de teröristlerin saldırısı sonrası enkaz görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve sağanak yağmur geliyor

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Antalya'daki baldız cinayeti davasında kan donduran ifadeler

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Yıllar önceki söyledikleri ortaya çıktı! 'Erkeğimi başkasıyla görürsem...'

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

'SMO askerlerine vatandaşlık verilecek' iddiasına yanıt!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

Osmaniye'de TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

TIR devrildi! 2 bin 200 tavuk telef oldu

OT dergisi soygununda yeni gelişme

OT dergisi soygununda yeni gelişme

Sosyal medyada ölüm duası yaptığı gün hayatını kaybetti

Sosyal medyada bunu yazdığı gün hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.