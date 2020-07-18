Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı: Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp

Zeugma Mozaik Müzesi'nde genç bir arkeoloğun intiharıyla başlayan soruşturma sonucunda 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'a izinli olarak giden ve mobbinge maruz kaldığını öne sürerek ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın görev yaptığı Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, müfettişlerin yaptığı inceleme sonrası 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, bu yılın ilk günlerinde izin alarak memleketi Diyarbakır'a gitmişti.

Kaçmış, 13 Ocak günü ağabeyinin evinin penceresinden atladıktan sonra hayatını kaybetmişti.

DHA'nın haberine göre Kaçmış'ın bıraktığı mektupta müzede envanter kaydı olmayan ya da hiç bulunmayan eserlerin üzerine zimmetlendirilmek istenmesi nedeniyle mobbinge maruz kaldığı iddiaları vardı.

İntihara ilişkin savcılık tarafından adli soruşturma açıldı, iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

Müdür görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen müfettişler, geldikleri Gaziantep'te ilk etapta müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanı görevden uzaklaştırdı.