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Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı: Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp

18.07.2020 01:54 | Son Güncelleme

Zeugma Mozaik Müzesi'nde genç bir arkeoloğun intiharıyla başlayan soruşturma sonucunda 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı: Zeugma Mozaik Müzesi'nde 10 eser kayıp

Zeugma Mozaik Müzesi'nde genç bir arkeoloğun intiharıyla başlayan soruşturma sonucunda 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'a izinli olarak giden ve mobbinge maruz kaldığını öne sürerek ağabeyinin evinde intihar eden arkeolog Merve Kaçmış'ın görev yaptığı Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde, müfettişlerin yaptığı inceleme sonrası 10 eserin kaybolduğu ortaya çıktı.

Zeugma Mozaik Müzesi'nde görevli arkeolog Merve Kaçmış, bu yılın ilk günlerinde izin alarak memleketi Diyarbakır'a gitmişti.

Kaçmış, 13 Ocak günü ağabeyinin evinin penceresinden atladıktan sonra hayatını kaybetmişti.

DHA'nın haberine göre Kaçmış'ın bıraktığı mektupta müzede envanter kaydı olmayan ya da hiç bulunmayan eserlerin üzerine zimmetlendirilmek istenmesi nedeniyle mobbinge maruz kaldığı iddiaları vardı.

İntihara ilişkin savcılık tarafından adli soruşturma açıldı, iddialar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

Müdür görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gönderilen müfettişler, geldikleri Gaziantep'te ilk etapta müze müdürü E.Ö. ile 2 uzmanı görevden uzaklaştırdı.

Gaziantep'te bir ayı aşkın süre incelemelerde bulunan müfettişler, müzede görevli herkesin tek tek bilgisine başvurdu.

8 bin eser zimmetine geçirilmek istendi

Müfettişler ayrıca mobbinge maruz kaldığını iddia eden arkeoloğun üzerine zimmetlendirilmek istendiğini söylediği eserlerin de tek tek sayımını yaptı.

Müfettişlerin soruşturmasında, intihar eden arkeoloğun zimmetine alması istenen 8 bin 729 eser olduğu ve bu eserlerin daha önce de tayini çıktığı için başka bir kente görevlendirilen Ü.Y.P. adına kayıtlı olduğu saptandı.

2 binden fazla eserin envanter kaydı yok

Müfettişler bunun üzerine Ü.Y.P.'nin tayini çıktığı için müzenin Pişmiş Toprak Eserler bölümünde görevli Merve Kaçmış'a zimmetlendirilmek istendiği eserlerin sayımının yapılmasını kararlaştırdı.

Müfettişler nezaretinde başlatılan sayımda 8 bin 729 eserden 2 bin 433'ünün envanter kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.

Sayım sonunda ayrıca daha önce zimmette görülen 10 eserin ise bulunmadığı belirlendi.

10 eserin kayıp olduğunun ortaya çıktığı müfettiş incelemesinde ayrıca envanter defterlerinin yıprandığı ve içeriklerinin yetersizliğine dikkat çekilerek yenilenmesi gerektiği ifade edildi.

Bazı eserler oksitlendi

Raporda ayrıca müzedeki bazı eserlerin oksitlendiği, bazılarının da dökülmeye başladığının belirlendiği vurgulanarak acil önlem alınması istendi.

Müfettişler tarafından sayım sonunda 6 sayfa olarak hazırlanan rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'na iletildi.

Teftiş Kurulu da hazırlanan raporu, arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharına ilişkin soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, müfettiş raporu ve Kaçmış'ın intiharının ardından yapılan araştırmalar ile mobbinge maruz kalıp kalmadığına ilişkin varacağı kanaatin ardından soruşturmayı davaya dönüştürüp dönüştürmeyeceğine karar verecek.

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