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Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

ARKEOLOJİ dünyasının ünlü ismi Prof.

Arkeoloji dünyasının ünlü ismi Abbasoğlu, hayatını kaybetti

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- ARKEOLOJİ dünyasının ünlü ismi Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, yaşamını yitirdi.
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Perge Antik Kenti eski kazı başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Abbasoğlu'nun yaşamını yitirdiği haberi arkeoloji dünyasını yasa boğdu. Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım Hocam, güzel huylu, iyi insan, beyefendi can Hocam. Perge'ye ömrünü veren Prof. Dr. Halûk Abbasoğlu. Mekanın cennet olsun. Arkeoloji camiasının başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.
PERGE'NİN UNUTULMAZ İSMİ
Prof. Dr. Abbasoğlu'nun Antalya'daki çok sayıda kazıda imzası bulunuyor. Özellikle adı Perge Antik Kenti'ndeki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Abbasoğlu döneminde birçok keşif ortaya çıkarıldı. Prof. Dr. Abbasoğlu'nun cenazesi yarın İstanbul'da öğle vakit kılınacak cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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