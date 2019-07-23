Arkeoloji Yaz Okulu Çanakkale’den başladı

Türkiye’nin kültürel mirasının daha yakından tanıtılması amacıyla düzenlenen ’Dünya Kültür Mirasında Türkiye-Arkeoloji Yaz Okulu’ bu yıl ilk kez kültürel mirasa ve arkeolojiye meraklı üniversite öğrencilerini Türkiye’de buluşturuyor.

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Çorum Valiliği iş birliğinde, Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan’ın akademik danışmanlığında gerçekleştirilen programda yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji, kültürel antropoloji, sanat tarihi, tarih, halk bilim, coğrafya gibi sosyal bilimler alanlarında eğitim alan farklı ülkelerden 25 öğrenci, Anadolu’nun geniş yelpazedeki kültürel birikimini yerinde görecekler.

Arkeoloji Yaz Okulu’na katılan 25 yabancı öğrenci Prof. Rüstem Aslan ve Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tolun’un ev sahipliğinde düzenlenen Çanakkale etabına 22 Temmuz Pazartesi günü Tevfikiye Opet Arkeo-Köy’de yapılan Troya sunumuyla başladı. Ardından Prof. Rüstem Aslan ile Troya Ören Yerini ziyaret eden ve devam eden kazı çalışmalarını gözlemleyen öğrenciler, Tevfikiye köyünde Çanakkale seramikleri üretim atölyesine katıldı ve Anlat Troya belgeselini izleyerek Arkeo-Köy projesi hakkında bilgi aldı. Bugün, Troya Müzesini gezecek öğrenciler ardından Assos’a geçecek.

Anadolu uygarlıkları arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve mimarlık alanlarında akademisyenler, kazı başkanları, alan uzmanları, müze idarecileri tarafından verilecek zengin içerikli seminerler ile zenginleştirilen programda kazı alanları ve ören yerleri için hazırlanan belgesellerin ve filmlerin gösterimi; Troya, Efes, Göbeklitepe, Boğazköy-Hattuşa Ören Yerleri; Troya Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Zeugma, Şanlıurfa, Çorum ve Boğazköy Müzeleri gezileri; İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Kütüphanesi ziyaretleri ile Çanakkale, İzmir, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara, Çorum, İstanbul’u yakından tanıyacaklar.



