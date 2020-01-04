HABER
  4. Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 04:10 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Arkeolojik eserlere müşteri ararken yakalandılar

Gürkan YILMAZ / TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),(DHA) - KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arkeolojik eserleri satmaya çalışan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda tarihi esere ise el konuldu.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde ellerindeki arkeolojik eserleri satmak için müşteri arayan 2 kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler; 1 kemik kabzalı kılıç, 1 sikke, 1 bronz ok ucu, 1 madeni iğne, 2 gözyaşı şişesi, 1 kemer tokası şeklinde metal obje, 1 pişmiş toprak küp ve küp içerisinde 50 sikke olduğu değerlendirilen obje, 3 imame, 1 metal istavroz obje, 1 yüzük, 6 taş obje, 6 tarihi olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirdi.
Bulunan eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Kırmızı ışıkta feci kaza! Motosikleti param parça oldu!Kırmızı ışıkta feci kaza! Motosikleti param parça oldu!
Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

Pentagon'dan Ortadoğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Galatasaray transfer bombalarını patlattı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

Görüntülendiğini anlayınca çıkarıp attı!

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin gündemini sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar!

Gündemi sarsan İzmir'deki kabus gecesiyle ilgili yeni gelişme!

Kırmızı ışıkta bekleyen taksiye çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kırmızı ışıkta feci kaza! Motosikleti param parça oldu!

İsmail Saymaz'la Selman Öğüt birbirine girdi! Saymaz: Ben bunların tümüne namaz kıldırırım

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Şarampole devrilen araçtan şans eseri yara bile almadan kurtuldular!

Bu araçtan şans eseri yara bile almadan kurtuldular!

Pompeo'nun Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin telefon diplomasisi sürüyor

ABD'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası peş peşe telefonlar!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.