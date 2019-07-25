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"Arkeolojik kazılarla 5 bin yıllık tarih aydınlatılıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır: - "İlimizin 5 bin yıllık tarihine ışık tutacak kazılar altı bölgede devam etmektedir. Buralarda çıkan eserler Kaman ve kent merkezimizdeki müzelerde sergileniyor"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de altı farklı noktada sürdürülen arkeolojik kazılarla bölgedeki eski medeniyetlere ve Anadolu tarihine ışık tutuluyor.

Kaman ilçesi sınırlarındaki Kurutlu mevkisinde devam eden kazı alanında incelemede bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin yıllık tarihiyle Kırşehir'in birçok medeniyete ve uygarlığa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentin tarihinin araştırılmasının aynı zamanda Anadolu tarihine de ışık tuttuğunu belirten Çalışır, Büklükale, Yassıhöyük, Kaman Kalehöyük, merkez Kalehöyük, Malkayası ve Kurutlu'da kazıların sürdüğünü ifade etti.

Kurutlu bölgesindeki kazılarda daha çok hayvan fosillerinin ortaya çıkarıldığını aktaran Çalışır, merkez ve Kaman Kalehöyük ile diğer bölgelerde farklı uygarlıklara ait araştırma yapıldığını vurguladı.

Bu kazılarda, Osmanlı, Selçuklu, Bizans, Roma, Helenistik, Pers, Frig dönemlerine ait kalıntılar bulunduğunu aktaran Çalışır, "İlimizin 5 bin yıllık tarihine ışık tutacak kazılar 6 bölgede devam etmektedir. Buralarda çıkan eserler Kaman ve kent merkezimizdeki müzelerde sergileniyor. Merkez ve Kaman Kalehöyük, Kurutlu, Büklükale, Yassıhöyük ve Malkaya kazıları müze müdürlüklerimizin başkanlığında sürüyor." dedi.

Çalışır, Kaman Kalehöyük, Yasısıhöyük ve Büklükale kazılarında Japon arkeologların da görev aldığını, merkez Kalehöyük, Malkayası ve Kurutlu kazılarının Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel danışmanlığında yürütüldüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
kazılar Kırşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü

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