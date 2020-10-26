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Arkeolojik sit alanından çalmış! Video çekip satmaya çalışmış

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilen mağaradan heykel çalan kişinin görüntüleri ortaya çıktı. Heykeli çalan S.G.'nin, tanıttığı ve sergilediği tarihi eser için müşteri aradığı öğrenildi. S.G. ve M.Ö., tutuklandı.

Arkeolojik sit alanından çalmış! Video çekip satmaya çalışmış

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kandıra Hacılar Mahallesi Yağbolu mevkiinde içerisinde Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser bulunan ve 1'inci derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan bir mağaradan heykel çalındığını belirledi. Jandarma, S.G.’nin çalınan tarihi eseri tanıttığı videoyu ele geçirdi. S.G.’nin cep telefonuyla çekilen videoda, heykeli metre ile ölçerek boyutlarını gösterirken, “Şimdi taşı dışarıya ben çıkardım. Taş dışarıda elimde. Ne gerekiyorsa artık gerisi size kalmış” diyerek, mesajla bazı kişilere gönderdiği belirlendi. Olayla ilgili olarak M.Ö. ve S.G. gözaltına alınırken, heykel ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen M.Ö. ve S.G. tutuklandı. Heykel ise müze müdürlüğüne teslim edildi.

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