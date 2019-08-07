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Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişi kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:52 | Son Güncelleme

Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi alanında yürüyüşe çıkan kişiden haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı

Samsun'da Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi'nde yürüyüşe çıkan kişi, kayboldu.

Tekkeköy ilçesindeki arkeolojik vadide dün sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 58 yaşındaki Kutsi Akıcı'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Akıcı'nın bulunması için, Samsun Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı. Aramalara jandarma ve AFAD'ın iz takip köpekleri de katıldı.

Arkeolojik vadinin etrafında bulunan dere yatağında ve ormanlık alanda yapılan çalışmada herhangi bir ize rastlanmadı.

Akıcı'nın bulunması için arama faaliyetleri sürüyor.

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AFAD Jandarma kaybolma Samsun Tekkeköy Mağaraları Arkeolojik Vadisi

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