Arktik deniz buzu genişliği yine düşük seviyede

Kuzey Kutup Dairesi'nde (Arktik), kış mevsimindeki azami deniz buzu genişliğinde son 2 yıldır görülen rekor düşük seviyelerinin ardından bu yıl da belirgin bir artış kaydedilmediği bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinde yer alan açıklamada, Arktik bölgesinde 13 Mart'ta ölçülen azami kış buz genişliğinin bu yıl, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1979'dan bu yana görülen en düşük 7. seviyede olduğu belirtildi.

Kış aylarının sonunda buz örtüsünün erimeye başlamadan önce ulaştığı en geniş boyutu ifade eden azami yüz ölçümü 2019'da 14 milyon 780 bin kilometrekare olarak ölçüldü. Bu, kış yüzölçümünün geçen yıla göre yalnızca 300 bin kilometrekare arttığını gösteriyor.

Kış azami yüz ölçümü son iki yılda rekor düşüklükte gerçekleşmişti. 2017'de ölçülen 14 milyon 420 bin kilometrelik kış yüzölçümü, ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1979'dan bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçmişti. 2018'de ise önceki yıla göre 60 bin kilometrekarelik bir artış gerçekleşmiş ve 14 milyon 480 bin kilometrekare olarak ölçülmüştü. Bu da kaydedilen en düşük ikinci seviye olmuştu.