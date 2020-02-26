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ARM işlemcili MacBook için çalışmalar başlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.02.2020 09:26 | Son Güncelleme

Apple, özellikle bu yıl MacBook’ta izlediği politikayı komple değiştirecek. Bunun sinyallerini yeni yayınlanan macOS beta sürümü ile veren Apple, ARM işlemcilere göz kırptı.

ARM işlemcili MacBook için çalışmalar başlandı

Apple, uzun zamandır kendi ürünlerinde Intel işlemcilere yer veriyordu. Fakat son zamanlarda AMD’nin popülaritenin artması ve kaliteli ürünler üretmesi Apple’ın gözünden kaçmadı. Hatta AMD tabanlı bir MacBook üreteceği de dile getirilmişti. Bugün ise birçok kişinin şaşıracağı bir gelişmeye şahit olduk. Öyle görünüyor ki Apple, ARM işlemcilerini de portföyüne katmak için çalışmalara başladı.

ARM İŞLEMCİLİ MACBOOK GELİYOR

Apple analisti Ming-Chi Kuo firmanın ARM tabanlı MacBook’lar üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak bu projenin sonuçları kısa süre içerisinde olmayacağı, en erken 2021 yılında ilk ürünleri göreceğimizi altını çizdi. Hatırlayanlar bilir. Geçtiğimiz yıllarda fansız çalışan MacBook üreten Apple, maalesef ki umduğunu pek bulamamıştı. 1-2 saatlik video izlemeden sonra ısınan ve tarayıcıları koruma moduna alan bu modellerin ardından ARM işlemcili modellerin nasıl olacağı bu yüzden çok fazla merak ediliyor.

APPLE'IN ARM SEÇİMİ PAZARDAKİ DURUMUN GÖSTERGESİ

Apple’ın ARM’a yönelmesindeki sebep küresel pazardaki daralma olarak gösterilebilir. Çünkü bilgisayar pazarı günden güne daralma yaşıyor. Teknolojinin gelişmesi ile fiyatların da artması, kullanıcıları yeni model almaya yöneltmiyor. Bu yüzden daha uygun fiyatlı ama normal işlemcilere göre bir iki gömlek daha az performans sergileyen ARM işlemcilere geçiş yapmak oldukça mantıklı olacak.

Cupertinolu firmanın iPad Pro modelleri ile dizüstü pazarına rakip olduğu da biliniyor. Apple, hem iPad Pro hem de ARM işlemcili MacBook’ları aynı anda nasıl pazarlayacak ve nasıl satacak bilinmiyor. Bakalım Apple, 2020 ve 2021 yılında satış konusunda nasıl bir politika izleyecek?

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