Armada AVM çalışma saatleri nedir? Armada AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Günümüzde her yaş grubundan kişi alışveriş merkezlerini tercih ediyor. Birden fazla işini aynı anda yapabilmek isteyen bireyler için alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak ziyaretçiler için avantajlı bir durumdur. Zamandan tasarruf etmenin çok önemli olduğu günümüzde birçok kişi alışveriş merkezlerini ziyaret eder. Özellikle hafta sonları çok daha kalabalık ve yoğun olan alışveriş merkezlerine gitmeden önce müşteriler alışveriş merkezinin çalışma saatlerini ve hafta sonu çalışma durumunu öğrenmek isterler. Armada AVM Ankara Yenimahalle’de bulunan ve oldukça fazla talep gören bir alışveriş merkezidir. Armada AVM çalışma saatleri ve hafta sonu çalışma durumu genel olarak diğer alışveriş merkezleriyle aynıdır.

Armada AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezine gidecek olan müşteriler açılış saatini öğrenmek isterler. Bunun için öncesinde internet üzerinden araştırma yapabilirler. Armada AVM müşterileri de alışveriş merkezine gitmeden önce açılış saatini öğrenmek isteyebilirler. Armada AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Armada AVM çalışma saatleri kapsamında birbirinden farklı onlarca marka ve mağazayla ziyaretçilerine güzel bir alışveriş deneyimi sunar.

Armada AVM saat kaçta kapanıyor?

Armada AVM’ye ilk kez gidecek ya da çalışma saatini merak eden yerli ve yabancı turistler alışveriş merkezinin kapanış saatini araştırmaktadır. Armada AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Armada AVM müşterileri 22.00 itibari ile işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir. Armada AVM çalışma saatleri ve alışveriş merkezi içindeki mağazaların çalışma saatleri birbirinden farklı olabilir.

Armada AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri genel olarak hafta sonları daha yoğun bir kitleye hizmet verir. Hafta sonları daha çok talep gören alışveriş merkezlerine gidecek olan müşteriler çalışma saatlerini öğrenmek isterler. Armada AVM çalışma saatleri hafta sonu ve hafta içi aynıdır. Armada AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 saatleri arasındadır.



