Armağan Çağlayan'ın konuğu Murat Muratoğlu, yaptığı dikkat çeken açıklamaları ardından gündem oldu. Vatandaşlar, Armağan Çağlayan'ın konuğu Murat Muratoğlu kimdir? Murat Muratoğlu nereli ve kaç yaşında? Evli mi? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Ünlü gazetecinin hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

MURAT MURATOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Murat Muratoğlu, 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Murat Muratoğlu henüz 15 yaşındayken borsaya duyduğu ilgi sebebiyle ufak yatırımlarda bulunmaya başlamıştır.

Murat Muratoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip İkiz Kulelerde yer alan emtia borsasında 1 sene çalışmıştır.

MURAT MURATOĞLU EVLİ Mİ?

Gazeteci Rahmi Turan'ın oğlu olan Murat Muratoğlu 1999 yılında Pınar Oğuz ile evlenmiştir.

Bir gazetede köşe yazarlığı yapan Murat Muratoğlu iki çocuk babasıdır.

Murat Muratoğlu, ayrıca YouTube kanalında borsa, finans ve ekonomi ağırlıklı videolar yayınlamaktadır.

