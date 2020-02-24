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  4. Armani koronavirüs nedeniyle boş salonda defile yaptı

Armani koronavirüs nedeniyle boş salonda defile yaptı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.02.2020 16:47 | Son Güncelleme

İtalya'ya da sıçrayan Koronavirüs nedeniyle dün Venedik Karnavalı'nın iptal edilme kararını ardından, dünyaca ünlü moda devi Armani de Milano Moda Haftası kapsamında yapacağı büyük defilede son dakika değişikliğine gitti.

Armani koronavirüs nedeniyle boş salonda defile yaptı

Armani, tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergiledi.

İtalya’nın Lombardy kentinde Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolar, sinemalar ve kalabalıkların buluştuğu disko, pub gibi diğer mekanlar kapatılırken, moda dünyası da salgından nasibini aldı.

Kentte en az 152 kişinin Koronavirüsünden etkilendiği haberi sonrası, moda devi Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında düzenleyeceği son büyük defilede son dakika değişikliği yaparak yeni koleksiyonunu boş salonda, seyircisiz olarak sergiledi. Bu, alışıldığı gibi, pek çok ünlü ismin ön sıralarda oturduğu bir defile olmadı.

Giorgio Armani Moda Evi, defilenin boş salonda yapılacağını ve internetten yayınlanacağını duyurdu. 45 yıllık Milano kökenli moda evi, sağlık endişesi nedeniyle ilk kez böyle bir karara imza attı. 85 yaşındaki ünlü tasarımcı Armani, 1998 yılında Paris’te güvenlik sorunu nedeniyle boş salonda defile gerçekleştirmişti. Daha sonra defilenin görüntüsü basına dağıtılmıştı.

ALKIŞSIZ DEFİLE

YouTube'da yayınlanan alkışsız defilenin sonunda, yine her zaman olduğu gibi ünlü tasarımcı Giorgio Armani selam vermek üzere podyuma çıktı.

İtalyan Moda Meslek Odası’ndan dün yapılan açıklamada, sağlık nedeniyle Milano Moda Haftası takviminde herhangi bir değişikliğe gidilmediği belirtilirken, markaların istemeleri halinde programlarını değiştirebilecekleri duyuruldu. Dün yapılacak dokuz defile arasında sadece Armani, bir karar değişikliğine gitti.

LÜKS TÜKETİM 3'TE 1 AZALDI

Virüs tehlikesi, sadece defileleri değil, modanın başkenti Milano’yu da etkisi altına aldı. Moda Haftası döneminde, şehrin her zaman olduğundan daha boş olması dikkat çekti. Defilelerdeki görevliler koruyucu maskelerle çalıştı.

Virüsün moda sektörünü vuran ekonomik yönü de var. En az bin Çinli gazeteci, tüketici ve moda endüstrisi çalışanının Çin’den seyahat etmemesi, dünya çapında lüks tüketimin üçte bir oranında düşmesine yol açtı.

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