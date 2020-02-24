Armani koronavirüs nedeniyle boş salonda defile yaptı

Armani, tarihinde ilk kez sağlık tehlikesi nedeniyle defileyi boş salonda sergiledi.

İtalya’nın Lombardy kentinde Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatrolar, sinemalar ve kalabalıkların buluştuğu disko, pub gibi diğer mekanlar kapatılırken, moda dünyası da salgından nasibini aldı.

Kentte en az 152 kişinin Koronavirüsünden etkilendiği haberi sonrası, moda devi Giorgio Armani, Milano Moda Haftası kapsamında düzenleyeceği son büyük defilede son dakika değişikliği yaparak yeni koleksiyonunu boş salonda, seyircisiz olarak sergiledi. Bu, alışıldığı gibi, pek çok ünlü ismin ön sıralarda oturduğu bir defile olmadı.

Giorgio Armani Moda Evi, defilenin boş salonda yapılacağını ve internetten yayınlanacağını duyurdu. 45 yıllık Milano kökenli moda evi, sağlık endişesi nedeniyle ilk kez böyle bir karara imza attı. 85 yaşındaki ünlü tasarımcı Armani, 1998 yılında Paris’te güvenlik sorunu nedeniyle boş salonda defile gerçekleştirmişti. Daha sonra defilenin görüntüsü basına dağıtılmıştı.

ALKIŞSIZ DEFİLE

YouTube'da yayınlanan alkışsız defilenin sonunda, yine her zaman olduğu gibi ünlü tasarımcı Giorgio Armani selam vermek üzere podyuma çıktı.